Die Vielfalt des Landkreises auf 144 Seiten

Die 25. Ausgabe des „Unterallgäu Journals“ ist jetzt erschienen

Im Landkreis Unterallgäu trifft man viele interessante Menschen, man kann attraktive Ausflugsziele entdecken, herausragende Veranstaltungen erleben, kulinarische Besonderheiten genießen, prominenten Besucherinnen und Besuchern begegnen, einen Spaziergang durch eine Jahrhunderte währende Geschichte unternehmen und sich die Schönheiten der Blasmusik betrachten. Wie das alles geht? Das „Unterallgäu Journal“ kennt die Antworten.

Zum 25. Mal ist jetzt das beliebteste Unterallgäuer Freizeit-Magazin erschienen, es hält auf 144 Seiten wieder eine Fülle abwechslungsreicher Themen mit kurzweiliger Unterhaltung und nützlichen Informationen bereit. Professionelle Fotos zeigen zudem neue, bisher kaum bekannte Perspektiven auf Land und Leute.

Das Journal ist ein fester Bestandteil der Medienvielfalt im Unterallgäu

„Aus der Idee von einst ist ein fester Bestandteil der Unterallgäuer Medienvielfalt geworden,“ freuen sich die Herausgeber, Verleger Hans Högel und sein Sohn Johannes, (Mindelheimer Zeitung, Unterallgäu Rundschau), die wieder in Kooperation mit dem Landkreis für die 25. Ausgabe verantwortlich zeichnen. Gemeinsam mit Harald Klofat, zuständig für die Redaktion und Autor der meisten Beiträge, sorgen sie auch in der Jubiläumsausgabe für eine bunte, ansprechende und lesenswerte Mischung. „Rundum gelungen,“ lobt Landrat Alex Eder, der das erste Exemplar der Ausgabe 2024 erhielt.

Warum Sebastian Kneipp einst "Cholera-Kaplan" genannt wurde

Ein Blick auf die Beiträge zeigt die Vielfalt: In Boos wirkte der junge Kaplan Sebastian Kneipp, der später als Pfarrer von Wörishofen und Begründer seiner Naturheilmethode weltberühmt wurde. „Cholera-Kaplan“ nannte man ihn damals. Wie sehen die Wappen der 52 Landkreis-Gemeinde aus und was haben sie zu bedeuten? Darüber berichtet der Artikel „Was die Gemeinden im Schilde führen“. Runden Geburtstag feiern zusammen mit dem „Unterallgäu Journal“ auch die Therme Bad Wörishofen, am 1. Mai 2004 öffnete der Besuchermagnet erstmalig. Das Festival der Nationen geht zum 30. Mal über die Bühne. Zu Gast im Kursaal der Kneippstadt sind wieder Weltstars der klassischen Musik und hoffnungsvolle junge Talente. Abgerundet wird der Inhalt wieder mit spannenden Zahlen und Fakten, sowie einem Gewinnspiel, bei dem attraktive Preise auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer warten.

Kostenlos erhältlich ist das „Unterallgäu-Journal“ in den Geschäftsstellen der Mindelheimer Zeitung in Mindelheim und Bad Wörishofen, im Landratsamt, in den Gemeinden und an vielen weiteren frequentierten Stellen. (mz)