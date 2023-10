Heimspiel für Diana Damrau beim Festival der Nationen in Bad Wörishofen

Startsopranistin Diana Damrau ist der Publikumsliebling in Bad Wörishofen, wo ihr Vater aufwuchs. Stargeigerin Hilary Hahn gewährt derweil einen seltenen Blick hinter die Kulissen.

Rappelvoller Kursaal, ein überbuchtes Konzert - ganz klar: Diana Damrau ist wieder in Bad Wörishofen. Die Starsopranistin ließ den Galabend beim Festival der Nationen zu einem Höhepunkt werden. Jubel, tosender Applaus - und gleich die Vorfreude auf den Abschlussabend am Sonntag mit Geigen-Weltstar Hilary Hahn, die mit ihrem Projekt "#100daysofpractice" seltene Einblicke gibt.

Im VIP-Zelt stimmten sich die Ehrengäste auf den Abend mit Weltstar Damrau ein, deren Vater ja aus Stockheim bei Bad Wörishofen stammt. Ein echtes Heimspiel also, wie Festival-Mitorganisator Werner Roch in seiner Rede vor den Ehrengästen sagte. Papa Damrau war natürlich ebenfalls mit dabei, dazu eine Menge Prominenz aus Politik, Wirtschaft und Showgeschäft.

Damraus Ehemann Nicolas Testé bekamen die Gäste auf der Bühne allerdings nicht zu sehen. Der Sänger war kurzfristig verhindert. Für ihn übernahm Tareq Nazmi, der neben einer großen Stimme auch großes Unterhaltungstalent besitzt. Die Konzertkritik finden Sie im Kulturteil dieser Ausgabe. In den Konzertgenuss kamen noch viel mehr Menschen, als in den Kursaal passten, denn der Bayerische Rundfunk übertrug das Damrau-Gastspiel gemeinsam mit dem Münchner Rundfunkorchester unter der Leitung von Pavel Baleff live. Jubel, Standing Ovations, mehrere Zugaben, vorher durften Nazmi und Damrau nicht gehen. Sie genossen es sichtlich; die Nähe zwischen Stars und Publikum im Kursaal ist etwas Besonderes.

Hilary Hahn hat noch eine zweite große Bühne - die Geigerin ist ein Social-Media-Star

Das durfte am Sonntagabend erstmals auch Stargeigerin Hilary Hahn erfahren, die ihr Debüt beim Festival der Nationen gab. Das Konzert dauerte bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch an. Hahn ist aber auch ein Social-Media-Star. Ihre zweite große Bühne heißt Instagram, wo ihr fast eine halbe Million Menschen folgen. Dort hat sie mit ihrem Projekt "#100daysofpractice" für Aufsehen gesorgt. Die Weltklasse-Vilolonistin, die sonst eher spärlich mit privaten Einblicken ist, zeigt hier teils ungeschminkt den Übungsaufwand, den sie betreibt. Mit Glamour hat das alles nichts zu tun, es ist harte Arbeit, oft einsam in anonymen Hotelzimmern. Der Erfolg kommt eben nicht von selbst, das wird schnell klar, wenn man Hahns Videos sieht.

Wenn Hahn Werke von Mozart spielt, wie in Bad Wörishofen, passieren immer zwei Dinge

100 Tage ihres Alltags hat die Geigerin so dokumentiert. Vom Erfolg des Projekts war sie dann selbst überrascht. Von Hahns großem Können konnten sich die Besucherinnen und Besucher des Festivals der Nationen in Bad Wörishofen bislang nicht selbst überzeugen. Am Sonntagabend hat sich das geändert. Ganz viel Mozart stand auf dem Programm. Zwei Dinge würden immer passieren, wenn sie Mozart spiele, hat Hahn einmal gesagt. "Alle sind eine ganze Woche lang glücklich; die Leute scheinen einfach glücklich zu sein, wenn sie an Mozart arbeiten. Und ich lerne eine neue Weise Mozart zu spielen, weil jedes Orchester seine eigene Perspektive hat."

Bei ihrer Ankunft in Deutschland vor zwei Tagen hat Hahn noch verraten, was ihr wichtig ist: ""Sleep, eat veggies, play music. In that order." Also schlafen, Gemüse essen, musizieren. In genau dieser Reihenfolge. Offenbar ein Erfolgsgeheimnis.