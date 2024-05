Rammingen

Besucheransturm auf das Bezirksmusikfest in Rammingen

Das Bezirksmusikfest in Rammingen war ein Höhepunkt für Blasmusikfans. Beim Gemeinschaftschor spielten rund 1200 Musikerinnen und Musiker mit.

Plus Dutzende Musikkapellen, Partystimmung - in Rammingen reichte der Platz im Festzelt nicht mehr aus. Drei Tage lang wurde in dem Ort gefeiert.

Von Franz Issing

Drei Tage war die Gemeinde in Feierlaune, lag in Rammingen Musik in der Luft, die den Saharastaub vertrieb und bei Einwohnern wie Gästen Lebensfreude weckte. Auch Petrus fand am 52. Musikfest des Allgäu-Schwäbischen-Musikbundes (Bezirk 10) Gefallen und schickte reichlich Sonnenschein. Als „kloi und fei“ hatte der Musikverein Rammingen das Festival der Blasmusik angekündigt - das war, wie sich herausstellte, leicht untertrieben.

Mehrere Tausend Musikfans stürmten an den Abenden das Festzelt, um mit dem Musikverein Rammingen bei fetzigen Klängen dessen 55-jähriges Bestehen zu feiern. Für den richtigen Ton sorgten unter anderem die „Bloasband Dirlewang“, die „Brauhausmusikanten“, die „Muckasäck“ und die „Allgäu-Crew“. Kein Wunder also, dass der Andrang groß war und am Samstagabend mehr als 400 Besucher abgewiesen werden mussten, weil das Festzelt überfüllt war.

