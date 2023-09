Im Unterallgäu gibt es keinen Ansturm auf den Corona-Impfstoff

Ein neuer Impfstoff soll vor den Folgen der aktuellen Corona-Variante schützen. Der Andrang in den Praxen im Unterallgäu hält sich jedoch in Grenzen.

Seit Anfang dieser Woche gibt es in Deutschland den Impfstoff gegen die neue Corona-Variante XBB1.5. Anders als die vorherigen Impfstoffe ist dieser keine Kombination mit dem ursprünglichen Wirkstoff, sondern vollständig auf die neue Variante angepasst. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat sich bereits impfen lassen. Im Unterallgäu sind die Menschen hingegen zurückhaltend.

Tatsächlich haben bei einer zufälligen Stichproben-Befragung verschiedener Hausarztpraxen aus Mindelheim, Türkheim und Bad Wörishofen nur zwei Praxen angegeben, dass sie den neuen Impfstoff bereits bestellt haben. Der Großteil wartet erst einmal noch ab, ob der Bedarf überhaupt vorhanden ist.

"Im Moment haben wir so gut wie keine Nachfrage", heißt es aus der Mindelheimer Praxis von Dr. Georg Steber, "darum haben wir den Impfstoff noch nicht bestellt. Wenn wir erst zwei Kandidaten haben und dann vier Kanülen wegschmeißen müssen, macht das ja auch keinen Sinn." Ähnlich ist die Rückmeldung aus der Praxis des Wörishofer Arztes Dr. Stephan Schleich.

Corona- und Grippe-Impfung können kombiniert werden

Ein wenig anders sieht es in der Praxis von Dr. Simon Geiger aus Mindelheim aus: "Wir haben den Impfstoff noch nicht, aber er wird nächste Woche geliefert. Er wird auch immer wieder angefragt." Der Impfstoff könne auch zusammen mit einer Grippeimpfung verabreicht werden.

Tatsächlich soll es langfristig auch einen sogenannten Kombi-Impfstoff geben. Wie die Deutsche Ärzte Zeitung berichtet, arbeitet der Impfstoff-Hersteller Moderna an einem Impfstoff der gegen verschiedene Atemwegserkrankungen gleichzeitig schützen soll. Dann würde eine Spritze reichen, um gegen Corona und gegen Grippe gleichzeitig geimpft zu sein. Eine solche Impfung soll im Jahr 2025 zur Verfügung stellen. Auch der Impfstoffhersteller Biontech arbeitet an einem solchen Wirkstoff.

Die Firma Biontech hat auch den aktuellen Corona-Impfstoff auf den Markt gebracht. In Mindelheim gibt es ihn bereits im MVZ von Dr. Matthias Leuchtgens. Am Dienstagnachmittag wurden die ersten Dosen geliefert, am Donnerstag fange die Impfsaison an, heißt es aus der Praxis. Anders als in den anderen Praxen sei hier die Nachfrage hoch.