Die Westernacher Musiker rocken das Vereinsheim

Das Jahreskonzert des Musikvereins Westernach war ein Abend voller Musik und Emotionen. Das Vereinsheim wurde wieder zum Treffpunkt für Musikliebhaber aller Altersgruppen. Der Musikverein Westernach verwöhnte sein Publikum mit einem abwechslungsreichen Programm.

Ein besonderes Highlight des Abends war die Interpretation bekannter Rock- und Soul-Songs, die bei den Gästen bestens ankam. Die Musiker des Musikvereins erweckten die legendären Songs von Bon Jovi zu neuem Leben, wobei insbesondere der Titel „Livin‘ on a Prayer“ das Publikum begeisterte. Die kräftigen Bläserklänge und die mitreißenden Rhythmen sorgten dafür, dass sich die Zuhörer sofort in ein Rockkonzert versetzt fühlten. Das Publikum erlebte aber nicht nur ein musikalisches Feuerwerk, sondern bei der Darbietung der Westernacher Jungmusiker zu Beginn des Konzerts auch eine herzliche Atmosphäre, die das Jahreskonzert zu einem echten Gemeinschaftserlebnis machte.

Treue Musikerinnen und Musiker wurden in Westernach geehrt

Am Konzertabend wurden auch langjährige Musiker und Musikerinnen des Musikvereins für ihre Treue und ihr Engagement geehrt. Zwei Musiker, die beide den Namen Franz tragen, wurden für 50 Jahre aktives Musizieren im Verein zu Ehrenmitgliedern ernannt. Die beiden Vereinsvorsitzenden Florian Dolp und Florian Schneider überreichten den Franz Heinzelmann und Franz Fischer die Ehrenurkunde und ein kleines Präsent, um ihre jahrzehntelange Vereinstreue zu würdigen.

Mit Blick auf das neue Jahr steht in Westernach schon der nächste Höhepunkt an. So freuen sich die Veranstalter bereits auf das traditionelle Westernacher Bockbierfest am 29. März. Wieder wird es einen geselligen Abend mit guter musikalischer Unterhaltung geben. (mz)