Corona: Welche Folgen hat das Aus der Impfpriorisierung im Kreis Neu-Ulm?

Plus Ein richtiger Schritt oder ein falsches Signal, das zu Enttäuschung führt? Das Aus für die Impfpriorisierung ist wohl beides. Was Ärzte im Kreis Neu-Ulm planen.

Von Sebastian Mayr

Richtiger Schritt zur falschen Zeit - so sehen Hausärzte im Kreis Neu-Ulm die Entscheidung der bayerischen Staatsregierung, die Impfpriorisierung von Donnerstag an aufzuheben. In Baden-Württemberg darf sich schon seit Montag jede und jeder in einer Arztpraxis des Vertrauens gegen das Coronavirus impfen lassen. In der Theorie gilt das nun auch in Bayern. In der Praxis ändert sich im Landkreis aber zunächst wenig. Nur die Zahl der Enttäuschten könnte steigen, fürchtet ein Mediziner.

