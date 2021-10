Ulm

vor 16 Min.

Der Tunnel am Blaubeurer Tor in Ulm kann kommen

So könnte es in ein paar Jahren aussehen: Die Brücke über das Blaubeurer Tor ist abgerissen und durch einen Tunnel ersetzt. Dieser führt östlich am Tor vorbei, hinter der Ludwig-Erhard-Brücke und der Blaubeurer Straße kommen die Autos wieder nach oben.

Plus Ein Tunnel soll den Blaubeurer-Tor-Ring ersetzen, die angrenzende Bahnbrücke muss saniert und dann neu gebaut werden. Der Zeitplan ist ehrgeizig.

Von Sebastian Mayr

Ein Tunnel soll die Brücke über das Blaubeurer Tor bis zur Landesgartenschau 2030 in Ulm ersetzen. Diesen Grundsatzbeschluss hat der Ulmer Gemeinderat am Mittwochabend bei einer Enthaltung getroffen. Schon ab dem kommenden Jahr wird die angrenzende Wallstraßenbrücke über die Bahngleise saniert, damit das stark beschädigte Bauwerk länger bestehen bleiben kann. Wer mit dem Auto auf der B10 unterwegs ist, muss sich im Sommer 2022 auf heftige Einschränkungen gefasst machen. An den Plänen gibt es nahezu keine Zweifel.

