Brücke bei Leibi wird saniert: Straße zwischen Nersingen und Elchingen monatelang gesperrt

Vor gut zwei Jahren war die Staatsstraße 2021 zwischen Leibi und Oberelchingen schon einmal für mehrere Monate gesperrt. Jetzt kommt es zu einer erneuten Vollsperrung. Am kommenden Montag, 31. März, starten, wie bereits berichtet, die Arbeiten zur Instandsetzung der Brücke über die Bahn bei Leibi.

Nachdem vor zwei Jahren die Brücken über die Gemeindeverbindungsstraße und über die Leibi saniert wurden, steht jetzt die Instandhaltung der Brücke über die Bahnlinie an. Unter anderem werden die Brückenlager, die Bauwerksabdichtung, die Brückenkappen, die Absturzeinrichtungen sowie der Berührschutz (Oberleitung Bahn) erneuert. Zum Abschluss wird die Fahrbahn ab dem Pulsweg in Leibi bis zum Kreisverkehr an der Staatsstraße 2509 (Ulmer Straße) ausgetauscht.

Sperrung wegen Brücken-Sanierung: Umleitung über Burlafingen, Thalfingen und Oberelchingen

Die Einrichtung der Sperrung am kommenden Montag beginnt ab 8 Uhr. Andauernd wird die Vollsperrung bis voraussichtlich Anfang September. Die Umleitung erfolgt vom Kreisverkehr westlich von Nersingen über Burlafingen, Thalfingen und Oberelchingen sowie in Gegenrichtung und ist entsprechend ausgeschildert.

Anfang des Jahres hatte es geheißen, dass danach auch der Kreisel an der Tankstelle saniert werden. Für diese Arbeiten soll die Ulmer Straße, die Verlängerung der B10, für rund drei Wochen voll gesperrt werden. Die Maßnahme wird jetzt aber noch nicht angekündigt.

Das Staatliche Bauamt Krumbach bittet alle Verkehrsteilnehmer und betroffenen Anlieger um Verständnis für die entstehenden Verkehrsbehinderungen und ein rücksichtvolles Fahrverhalten. (AZ/krom)