Straße zwischen Leibi und Oberelchingen monatelang gesperrt: So wird umgeleitet

Verkehrsteilnehmer müssen nach Pfingsten über mehrere Wochen größere Umwege in Kauf nehmen. Die Straße zwischen B10 und Glockerau bei Leibi wird voll gesperrt.

Ein Hinweisschild kündigt vor Ort die anstehende, monatelange Sperrung bereits an. Ab kommenden Dienstag, 30. Mai, ist die Straße zwischen Leibi und Oberelchingen voll gesperrt. Der Grund: An den Brücken über die Gemeindeverbindungsstraße und über die Leibi stehen Bauarbeiten an. Zudem soll die Fahrbahndecke erneuert werden, wie das zustädnige Staatliche Bauamt Krumbach am Dienstag mitteilt.

Die Sperrung dauert voraussichtlich bis Ende September 2023 an. Bis dahin wird der Verkehr folgermaßen umgeleitet:

Kraftfahrzeuge mit bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit über 60km/h werden von Nersingen über die B10 nach Burlafingen, auf der NU8 über Thalfingen nach Oberelchingen umgeleitet.

über die nach Burlafingen, auf der NU8 über nach Oberelchingen umgeleitet. Der sonstige Verkehr wird von Nersingen über Straß , Kadeltshofen , Remmeltshofen , Steinheim nach Burlafingen, dann auf der NU8 über Thalfingen nach Oberelchingen umgeleitet.

An den Brückenbauwerken aus den 70er Jahren werden die geschädigten Abdichtungen, die seitlichen Kappen und Geländer erneuert. Zudem werden für den Unterhalt des Bauwerks Treppen entlang der Böschungen nachgerüstet. Die Kosten dafür belaufen sich nach Behördenangaben auf rund 650.000 Euro. Für die Erneuerung der Fahrbahndecke sind nochmal circa 300.000 Euro veranschlagt.

Brückenbauarbeiten soll voraussichtlich Anfang September fertiggestellt sein. Im Anschluss soll noch der Fahrbahnbelag, die Schutzplanken und die neue Markierung erstellt werden. Das soll voraussichtlich Ende September erledigt sein. (AZ)