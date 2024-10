Demonstration in Ulm gegen Geheimtreffen von Martin Sellner

Der österreichische Rechtsextremist Martin Sellner plant, wie berichtet, am Freitag nach Ulm zu kommen und lädt über Soziale Medien zu einem „Geheimtreffen“ ein – der Veranstaltungsort ist unbekannt. Die Ulmer Stadtverwaltung setzt sich zur Wehr und will ein Aufenthaltsverbot auf Grundlage des Polizeigesetzes Baden-Württemberg erlassen, sollte Sellner im Stadtgebiet auftreten.

Nun steht fest: Es wird eine Gegendemonstration geben: Die Gruppe „Klare Kante gegen Rechts Ulm“ teilt mit, sie habe eine Kundgebung am Freitag um 17 Uhr am Bahnhofsplatz angemeldet.

Derweil erklärt Sellner online, er freue sich auf den Freitag und werde „alles tun, damit die Lesung stattfinden kann“. Der 35-Jährige scheint sich sicher zu fühlen, denn er postet außerdem: „Catch me if you can“.