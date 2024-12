Manuel Hofer spielt eine besondere Bratsche

Öfter sieht man in Ulm seit dem Frühjahr 2023 ein Paar – der Ehemann groß und blond, die Frau zierlich und dunkelhaarig. Salome Rebello ist in der Region als Leiterin der Ulmer Spatzen ziemlich bekannt, ihren Mann Manuel Hofer kennen hingegen nur wenige in der Doppelstadt. Auch er hat die Musik zu seinem Beruf gemacht: Manuel Hofer ist Solobratschist des Stuttgarter Kammerorchesters mit Lehrauftrag an der Hochschule für Musik in Stuttgart und international renommierter Gast-Solobratschist.

