Ulm

vor 16 Min.

Das ist die neue Leiterin des Ulmer Spatzenchores

Lokal Mumbai, Jerusalem, und jetzt Ulm: Salome Rebello kommt als Dirigentin viel herum. Warum sie sich beim Spatzenchor beworben hat.

Von Dagmar Hub

Salome Rebello hat jede Menge Arbeit vor sich, wenn sie im September nach Ulm kommt: Die designierte Leiterin der Ulmer Spatzen, die den renommierten Chor im Februar und März mit Hans de Gilde in der Übergangsphase gemeinsam und ab April alleinverantwortlich leiten wird, wird eine Wohnung in Ulm suchen und in die Stadt ziehen, sie wird mit Hans de Gilde dessen großes Abschlusskonzert am 26. März 2023 vorbereiten, ehe der bisherige Spatzenchef im April kurz vor seinem 66. Geburtstag in den Ruhestand geht. Und sie hofft, sogar noch im Herbst mit den Spatzen ein Projekt machen zu können.

