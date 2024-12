Die Schmuckwelten von Wolf-Peter Schwarz

Was ihre Idee einer Hommage an die Kreativität und Arbeit ihres inzwischen 82-jährigen Vaters Wolf-Peter Schwarz auslösen würde, ahnte Caroline Schwarz nicht, als sie in verschiedenen Medien einen Suchaufruf startete. Sie bat die Öffentlichkeit um von Schwarz gestaltete Schmuckstücke aus Privatbesitz, die als Leihgabe in einer Ausstellung im einst von der Familie Schwarz renovierten Fachwerkhaus Unter der Metzig 23 zu sehen sein sollten. Viele frühere Kunden meldeten sich. Ab diesem Freitag, 6. Dezember, ist die Ausstellung von etwa 500 Stücken aus der Hand des Schmuckdesigners zu sehen.

