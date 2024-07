Bürgermeister zu den insolventen Sintschikin-Praxen: „Moralisch äußerst verwerflich“

Vier Praxen betreibt Konstantin Sintschikin: eine in Senden und drei in Elchingen. Gemeinsam bilden sie ein medizinisches Versorgungszentrum (MVZ). Für das Unternehmen dahinter, die Elklinik MVZ GmbH, dessen Geschäftsführer er ist, gibt es einen vorläufigen Insolvenzantrag. Die Firma steckt finanziellen Schwierigkeiten. Wohl auch, weil Sintschikin Gelder der GmbH für seine privaten Zwecke ausgab – unter anderem den Bau seiner Luxus-Villa am Oberelchinger Kloster. Zwar hatte die vorläufige Insolvenzverwalterin gesagt, die ärztliche Versorgung sei aktuell kein Thema. In Elchingen machen sich dennoch große Sorgen breit, auch beim Bürgermeister. Joachim Eisenkolb (Freie Wähler) wusste von den Problemen schon länger.

