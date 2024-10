Deutliche Vorbehalte gegen neue Windräder

Von „Umzäunung“ und „Umzingelung“ ist die Rede: Nach dem Windenergieflächenbedarfsgesetz müssen Bayern und Baden-Württemberg in Zukunft jeweils 1,8 Prozent ihrer Fläche für den Bau von Windrädern zur Verfügung stellen. Im an der Landesgrenze gelegenen Elchingen, das selbst stark bebaut ist und nur wenig Fläche hat, dürfte diese Absicht zu einer eigentlich nicht gewollten Situation führen. Der Elchinger Gemeinderat diskutierte ungewohnt lange, ehe man die Teilfortschreibung des Kapitels Windkraft des Regionalverbandes Donau-Iller mit acht zu dechs Stimmen ablehnte. Einige Gemeinderäte durften nicht abstimmen, weil ihre Äcker selbst betroffen sind.

Gemeinderäte formulieren Bedenken gegen Windräder

Armin Willbold (Dorfgemeinschaft Oberelchingen) richtete einen Appell an Projektplaner, Regionalverband und Politik: Man möge mit den Menschen sprechen, möge die Planungen auf den Tisch legen und die Bürgerinnen und Bürger anhören, wenn man eine Spaltung in den Gemeinden und die Gründung von Bürgerinitiativen gegen den Windenergieausbau vermeiden wolle. Die Situation stellt sich so dar: Auf Elchinger Gemarkung sollen drei neue Windkraftanlagen mit einer Nabenhöhe von 170 Metern entstehen, was Endhöhen der Windräder von etwa 250 Metern bedeutet. Der Schatten solcher Rotoren reicht etwa 1400 Meter weit, für das Fundament würden jeweils etwa 900 bis 1000 Kubikmeter Beton benötigt. Ulm und Langenau, die ebenfalls zum Regionalverband Donau-Iller gehören, gehen mit dem Bau ihrer Anlagen an die Ränder ihres jeweiligen Gebietes. Ulm weist seine Vorzugsflächen in der Umgebung von Jungingen aus und Langenau seine in Richtung Elchingen. Deshalb werden besonders die Elchinger Ortsteile Oberelchingen und Thalfingen von einer Kette von Windrädern betroffen sein. Ausgenommen ist Elchingens einziges Naturschutzgebiet, das Hasental, und auch Waldflächen werden nicht einbezogen.

Aus dieser Planung heraus hat die Mehrheit der Elchinger Gemeinderäte Bedenken – sowohl gegen die Planung Ulms und des Alb-Donau-Kreises als auch gegen den Standort der auf Elchinger Gebiet geplanten Rotoren. Das jetzt bei Seligweiler stehende Windrad, das eine Gesamthöhe von 120 Metern hat, wird abgebaut, weil diese Höhe ineffizient sei. Die Ersatzanlage soll 250 Meter hoch werden, die beiden zusätzlichen dürften nach Schätzung der Verwaltung in den defizitären Gemeindehaushalt Elchingens etwa 80.000 Euro spülen. Auch die Bauern, die ihre Äcker für den Betrieb der Rotoren verpachten, erzielen damit durchaus lukrative Einnahmen, war zu erfahren.

Der Blick auf das Kloster Oberelchingen wäre beeinträchtigt

Auf der anderen Seite: Das ortsbildprägende Kloster Oberelchingen würde, bleibt es bei der Planung, von Osten her hinter Windrädern verschwinden, fruchtbares Ackerland wäre für die Nahrungsmittelproduktion nicht mehr nutzbar. Manfred Bittner (Grüne) hat zudem große Bedenken, was den Vogelschutz betrifft. Er befürchtet, dass die Menschen in Elchingen einem andauernden Brummen der kommunizierenden Anlagen ausgesetzt sein würden. Kloster Elchingen erführe zudem eine deutliche Abwertung, und die Kulturlandschaft werde nachhaltig verändert, erwarten Gemeinderäte.

Bis zum 10. November können gegen die Teilfortschreibung des Kapitels Windkraft des Regionalverbandes Donau-Iller, der über die gesetzliche Verpflichtung hinaus das 1,8-Prozent-Ziel bereits Ende 2025 erreichen möchte, Einwände vorgebracht werden. Der Elchinger Gemeinderat beschloss nun, gegen das Vorranggebiet Göttingen-Thalfingen mehrere Einsprüche zu erheben. Aus Sorge um das Grundwasser beim Einbau derart massiver Fundamente soll in Vorbehaltsgebieten zur Wassergewinnung kein Vorranggebiet für Windenergie ausgewiesen werden. Auch zu Einzelgehöften sollen 300 Meter mehr Abstand als die vorgeschriebenen 500 Meter eingehalten werden.