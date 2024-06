Illerkirchberg

06:22 Uhr

"Jetzt gilt es!": Abschiebe-Ansage von Kanzler Scholz weckt neue Hoffnung

Plus Schwerstkriminelle gehören auch nach Afghanistan abgeschoben, so der Bundeskanzler. "Unsinnig", findet das mancher. In Illerkirchberg keimt jedoch Hoffnung auf.

Von Michael Kroha

Ob dieses Mal Taten folgen? Nach der tödlichen Messerattacke auf einen Polizisten in Mannheim hat Bundeskanzler Olaf Scholz eine klare Ansage gemacht: Die Abschiebung von Schwerstkriminellen nach Afghanistan und Syrien soll wieder möglich werden. "Solche Straftäter gehören abgeschoben", sagte er. Eine ähnlich deutliche Ansage machte der SPD-Politiker bereits im vergangenen Oktober: "Wir müssen endlich im großen Stil diejenigen abschieben, die kein Recht haben, in Deutschland zu bleiben." Dass sich binnen dieser acht Monate aber nichts getan hat, wissen Menschen aus Illerkirchberg genau. In der Gemeinde im Alb-Donau-Kreis (Baden-Württemberg) wartet der Bürgermeister noch immer auf die Abschiebung eines Straftäters. Jener war wegen einer Vergewaltigung einer 14-Jährigen in der Halloween-Nacht 2019 verurteilt worden. Nach seiner Haft wurde er aber nicht in sein Heimatland Afghanistan abgeschoben. Der Mann kehrte vielmehr in den Ort zurück, wo die Tat passierte und wo er offenbar noch immer lebt.

Zwei Jahre und zwei Monate hat Mohtajar N. damals bekommen. Bis Ende März 2022 befand sich der Afghane in Haft. Zunächst in Strafhaft, anschließend für drei Monate in Abschiebehaft. Doch die Rückführung in das von den Taliban regierte Land erfolgte nicht. Auch dann nicht, als im Dezember 2022 - ebenfalls in Illerkirchberg - die 14-jährige Ece von einem Asylbewerber aus Eritrea bei einem brutalen Messerangriff auf dem Weg zur Schule getötet und ihre 13-jährige Freundin schwer verletzt wurde. Als kurz nach dieser brutalen Tat bekannt wurde, dass Mohtajar N. wieder im Ort ist, war das Entsetzen in der Gemeinde nahe der Grenze zu Bayern riesig. "Blamabel", nannte das der parteilose Bürgermeister Markus Häußler.

