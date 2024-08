Im Rennen um das Ex-Barfüßer fehlt dem Verein Kulturdach eine Million Euro

Das Auswahlverfahren für den Betrieb des früheren Barfüßer in Neu-Ulm biegt auf die Zielgerade. Zwei Bewerber sind noch im Rennen: der Ulmer Gastronom Michael Freudenberg („Wilder Mann“), der gerade das Ulmer Weinfest mit betreibt, und der Verein Kulturdach, in dem Institutionen wie das Kulturcasino und das Roxy vertreten sind. Letzterer will aus dem ehemaligen Offizierscasino ein Kulturhaus für alle Bürgerinnen und Bürger machen, in dem der kommerzielle Betrieb nicht im Mittelpunkt steht. Doch dafür braucht der Verein noch viel Geld. Bis zu einer Entscheidung des Stadtrats möchten die Initiatoren um Christina Richtmann deshalb noch möglichst viele Unterstützer mit ins Boot holen.

