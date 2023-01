Jahresrückblick 2022

Endlich gibt es eine würdige Bleibe für Elchinger Kunstschätze

Plus Nach langem Kampf wird ein Wunsch wahr: Kunstschätze des ehemaligen Klosters Oberelchingen werden im Schaudepot gezeigt. Was zu sehen ist und wie es dazu kam.

Von Dagmar Hub

Im September war es endlich so weit: Das Schaudepot der Kunstschätze des ehemaligen Klosters Oberelchingen konnte im ehemaligen Rathaus am Kirchberg eingeweiht werden. Jahrhundertealte wertvolle Klosterschätze sind nun würdig in einem Rahmen untergebracht, der sie auch für die Öffentlichkeit zugänglich macht. Ein langer Kampf und viel Engagement des früheren Kreisheimatpflegers Richard Ambs, des kunstsinnigen früheren Elchinger Pfarrers Ralf Gührer und ihrer Mitstreiter vom Verein "Freunde des Klostermuseums Elchingen" ging der Eröffnung voraus.

