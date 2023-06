Landkreis Neu-Ulm

Geydan Gnamm schließt: Droht der Region ein Metzgerei-Sterben?

Plus Es ist nicht die erste Schließung, dennoch kam für viele das Aus der Metzgerei Geydan Gnamm überraschend. In der Branche reagiert man "geschockt". Doch nicht alle sehen schwarz.

Nach 55 Jahren stellt die Metzgerei Geydan Gnamm ihre Betriebe in Ulm und Neu-Ulm komplett ein. Für viele ein überraschender Paukenschlag. Dabei ist es nicht die erste Schließung einer Metzgerei in der Region in der jüngsten Vergangenheit. In Senden-Wullenstetten sperrte die Metzgerei Span im vergangenen Jahr ihre Ladentüre für immer zu. In Dietenheim gab die Metzgerei Wellhäuser das Geschäft im April auf. Wie steht es also um die Fleisch- und Wurstbranche in der Region? Droht ein weiteres Metzgerei-Sterben?

Gunther Kühle ist Obermeister der Fleischerinnung Günzburg/ Neu-Ulm, dem Verband der Metzger in der Region. In sechster Generation führt er den Platzmetzger in Weißenhorn. Für unsere Redaktion ist der 51-Jährige am Mittwoch nicht zu sprechen. Aber der Grund, warum er sich zur Lage seiner Branche quasi nicht äußern darf, sagt eigentlich schon viel über die Lage in der Branche aus: Er weile aktuell im Urlaub, erklärt seine Tochter Analena, die seit drei Monaten Löhle mit Nachnamen heißt. "Da möchte ich ihn nicht stören. Urlaub ist momentan sehr rar, weil wir kein Personal haben." Er müsse vom Urlaub aus ohnehin schon viel zu viel organisieren.

