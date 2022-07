Halbzeit beim Tankrabatt: Hat sich das Verhalten der Fahrer im Landkreis verändert?

Lokal Trotz Tankrabatt zahlen Kunden für Diesel und Benzin weit mehr als vor einem Jahr. Haben sie ihr Verhalten verändert? Ein Blick in den Landkreis Neu-Ulm.

Vom 31. Mai auf den 1. Juni sackte der Spritpreis bundesweit um durchschnittlich 28 (E10) beziehungsweise 13 Cent ab. Das geht aus Erhebungen des Vergleichsportals Clever Tanken hervor. Doch der Steuerrabatt, mit dem die Bundesregierung Bürgerinnen und Bürger entlasten will, hat sich bei Weiterem nicht so deutlich ausgewirkt wie erhofft. Ein Blick auf die Lage im Landkreis – wo Menschen schimpfen, verunsichert sind und auch mal eine Tankstelle leer gekauft haben.