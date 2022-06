So kommen 9-Euro-Ticket und Tankrabatt im Landkreis Neu-Ulm an

Plus Überfüllte Züge und endlose Schlangen an Zapfsäulen: Das fürchteten einige bei der Einführung von 9-Euro-Ticket und Tankrabatt. Waren die Sorgen berechtigt?

Seit Mittwoch gelten Tankrabatt und 9-Euro-Ticket. Während der Benzinpreis um 35 Cent und der Dieselpreis um knapp 17 Cent günstiger werden sollen, kann man im Juni, Juli und August für neun Euro im Monat den öffentlichen Nahverkehr in ganz Deutschland nutzen. Wie die Angebote zum Start angenommen werden und was man beachten muss, zeigt eine Fahrt durch den Landkreis Neu-Ulm.