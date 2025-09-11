Icon Menü
Miriam Gruß: Bürgermeisterkandidatin für Elchingen will Spaltung überwinden

Elchingen

Miriam Gruß soll Spaltung im Ort überwinden

Die Findungskommission und die Bürgermeisterkandidatin Miriam Gruß präsentierten sich erstmals vor der Presse. Die einstige FDB-Bundestagsabgeordnete hat Wurzeln in Elchingen
Von Dagmar Hub
    Die Elchinger Bürgermeisterkandidatin Miriam Gruß hat sich gestern der Presse vorgestellt. Unser Bild zeigt von links Bernhard Vollmer (FWE), Ermin Willbold (Dorfgemeinschaft), Miriam Gruß, Matthias Bloching (UFWE) und Alexander Straub (CSU).
    Die Elchinger Bürgermeisterkandidatin Miriam Gruß hat sich gestern der Presse vorgestellt. Unser Bild zeigt von links Bernhard Vollmer (FWE), Ermin Willbold (Dorfgemeinschaft), Miriam Gruß, Matthias Bloching (UFWE) und Alexander Straub (CSU). Foto: Dagmar Hub

    Die Stimme von Miriam Gruß ist fest und überzeugt: „Ja, ich mache es sehr gerne!“ Mit diesen Worten bestätigt sie ihren Entschluss, bei den Kommunalwahlen am 8. März 2026 als Bürgermeisterkandidatin für Elchingen anzutreten. Die 49-Jährige, die von 2005 bis 2013 für die FDP im Bundestag saß, hat sich bereits intensiv mit der Gemeinde auseinandergesetzt, wie sie sagt – und unbekannt ist ihr der Ort ohnehin nicht: Die Wurzeln ihrer Familie väterlicherseits liegen in Elchingen, ihre Urgroßeltern betrieben in Unterelchingen eine Bäckerei.

