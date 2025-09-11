Miriam Gruß soll Spaltung im Ort überwinden

Die Stimme von Miriam Gruß ist fest und überzeugt: „Ja, ich mache es sehr gerne!“ Mit diesen Worten bestätigt sie ihren Entschluss, bei den Kommunalwahlen am 8. März 2026 als Bürgermeisterkandidatin für Elchingen anzutreten. Die 49-Jährige, die von 2005 bis 2013 für die FDP im Bundestag saß, hat sich bereits intensiv mit der Gemeinde auseinandergesetzt, wie sie sagt – und unbekannt ist ihr der Ort ohnehin nicht: Die Wurzeln ihrer Familie väterlicherseits liegen in Elchingen, ihre Urgroßeltern betrieben in Unterelchingen eine Bäckerei.

