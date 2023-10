900 Unterschriften gegen neue ICE-Trasse durch Burlafingen übergeben

Plus Eine Initiative sammelt etwa 900 Unterschriften gegen den Vorschlag der Neu-Ulmer Stadtverwaltung, die ICE-Trassen durch Burlafingen zu führen. Das sind die Argumente.

Soll die neue ICE-Trasse Ulm-Augsburg durch Burlafingen führen? Für die Neu-Ulmer Stadtverwaltung ist es die geeignetste Variante, für viele Burlafinger aber offensichtlich die schlechteste. Am Montag hat eine im Ort zusammengefundene Initiative nun etwa 900 Unterschriften im Neu-Ulmer Rathaus abgegeben, wie Peter Linder, einer der Initiatoren unserer Redaktion mitteilt. Die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner würden sich demnach dagegen aussprechen, dass künftig einmal vier statt bislang zwei Gleise durch den Neu-Ulmer Stadtteil gehen.

Die Gruppierung hatte sich nach der Bürgerversammlung in der Iselhalle vor etwa zehn Tagen formiert. Hier hatte Neu-Ulms Stadtbaudirektor Markus Krämer erstmals mitgeteilt, dass die violette Variante, also eine Erweiterung der Bestandsstrecke, von der Verwaltung aus fachlicher Sicht favorisiert werde. Viele anwesende Bürgerinnen und Bürger reagierten darauf verärgert.