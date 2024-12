Diebstahl in der Petruskirche: Krippenfigur und Schaf bleiben verschwunden

Es war ein großer Schreck gewesen, als an Heiligabend des vergangenen Jahres ein Kind entdeckte, dass der dunkelhäutige König an der Krippe der Petruskirche fehlte. Die Hoffnung, dass der Dieb die wertvolle Figur zurückbringt, zerschlug sich. Ersatz gibt es zumindest dieses Jahr nicht. Die Petruskirche reagiert in dieser Weihnachtszeit, indem sie die Krippe – mit nur zwei Königen – an einem sicheren Ort aufstellt.

