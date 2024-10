Geplanter Neubau: Wie soll die neue öffentliche Toilette am Petrusplatz aussehen?

Die Toilettenanlage in der Tiefgarage am Petrusplatz in Neu-Ulm stinkt für viele schon seit Langem zum Himmel. Denn sie ist immer wieder völlig verdreckt. Bürgerinnen und Bürger klagen über ekelerregende Zustände und sprechen von einem „Schandfleck“. Dies soll bald ein Ende haben, denn die Stadt will ein neues öffentliches WC bauen, und zwar direkt neben der Petruskirche. Wie die neue Anlage aussehen wird, steht noch nicht fest, aber die Fachleute im Rathaus haben genaue Vorstellungen davon, welche Kriterien sie erfüllen muss. Und wann könnte sie in Betrieb gehen?

