Querdenker-Demo mit Franz Schmid in Neu-Ulm? AfD-Politiker weiß nichts davon

In Berlin wird darüber diskutiert, inwiefern die AfD in Zukunft mit der CDU gemeinsame Sache machen könnte. In Neu-Ulm scheint der Sparringspartner der in Teilen rechtsextremen Partei unlängst klar: Querdenker und Spaziergänger. Zumindest lässt das ein Aufruf zu einer Kundgebung in Neu-Ulm vermuten, der in bestimmten Gruppen Kreise zieht. Neben bekannteren Persönlichkeiten aus der Szene, wie Daniel Langhaus aus Pfaffenhofen oder der Impfgegner-Arzt Rolf Kron aus Kaufering sind auch der Kopf und Name des AfD-Landtagsabgeordneten Franz Schmid darauf zu finden. Nur der wusste nach eigenen Angaben erst nichts davon. Gegendemos sind wohl dennoch in Planung.

