Geplanter Dorfladen im früheren Hotel Meinl: Tante M ist „ein heißer Kandidat“

Der Wind hat sich komplett gedreht. Noch vor zwei Jahren waren viele Bürgerinnen und Bürger aufgebracht über die Pläne für das ehemalige Hotel Meinl in Reutti. Auch im Neu-Ulmer Stadtrat war die Empörung groß. Doch von „Monsterbau“ und „Bauwahnsinn“ ist längst keine Rede mehr, im Gegenteil. Die überarbeiteten Pläne für das Meinl-Areal kommen gut an und stießen in der jüngsten Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses auf einhellige Zustimmung. Neue Details gab es dabei zu dem in Reutti lang ersehnten Nahversorger.

Michael Ruddigkeit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Reutti Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dorfladen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis