Neu-Ulm

vor 46 Min.

Widerstand gegen Großprojekt am Meinl-Areal: Reutti "wie im Ausnahmezustand"

Ein geplantes großes Bauprojekt auf dem Grundstück des früheren Hotels Meinl in Reutti sehen viele Bürgerinnen und Bürger sehr kritisch.

Plus Gegen ein geplantes Bauprojekt auf dem früheren Meinl-Areal in Reutti regt sich massiver Widerstand. Jetzt wurde eine Unterschriftenliste an die Stadt übergeben.

Von Michael Ruddigkeit

"Bauwahnsinn", "Verschandelung", "Monsterbau": Das geplante Bauprojekt "Better Life Reutti" auf dem Grundstück des früheren Hotels Meinl stößt in dem Neu-Ulmer Stadtteil auf erheblichen Widerstand. Kritiker halten das Vorhaben für völlig überdimensioniert. Entsprechend fielen die Reaktionen aus. „Über drei Wochen war der Teufel bei mir los", berichtete Hilmar Brunner, der Vorsitzende des Bürgervereins Reutti-Jedelhausen.

