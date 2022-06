Neu-Ulm/Ulm

vor 16 Min.

Fledermäuse an der Stadtmauer Ulm: Leidet Naturschutz unter Eventkultur?

Lokal Nur einmal im Jahr bringen Fledermäuse ein Junges zur Welt - genau als das ansteht, strahlt Ulm beim Berblinger-Fest die Stadtmauer an. Welche Folgen drohen.

Von Dagmar Hub

Die Digital Wall zum Abschluss des Berblinger-Jubiläums strahlte am letzten Maiwochenende die Ulmer Stadtmauer zu fünf Terminen mit farbigem Licht jeweils 68 Minuten lang an. Die Lichtinstallation stieß bei den meisten Zuschauerinnen und Zuschauern auf Begeisterung, der Wunsch nach Wiederholung wurde geäußert. Gleichzeitig geriet das Ereignis in die Kritik, weil es zu einem Zeitpunkt angesetzt war, zu dem die dort lebenden Fledermäuse ihre Jungen zur Welt bringen - und ursprünglich auch zu einer Uhrzeit, zu der die Fledermäuse abends nach Futter jagen. An zwei Abenden fand die Digital Wall dann später statt. Steht Eventkultur gegen Naturschutz?

