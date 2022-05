Digital Wall zum Berblinger-Jubiläum: Zeit zum Staunen am Donauufer

Kurzfristig ändert sich der Zeitplan für das multimediale Großereignis in Ulm. Wann das Spektakel beginnt und wo es am besten zu sehen ist.

Ein ganz kleines bisschen Enttäuschung können die Künstler Christian Wittmann, Georg Zeitblom und Rene Liebert nicht verbergen, die die Digital Wall geschaffen haben: Das multimediale Großereignis, das von Donnerstagabend bis zur Nacht auf Sonntag entlang der Ulmer Stadtmauer zu sehen ist, sollte eigentlich vor zwei Jahren der Auftakt zum großen Berblinger-Festival sein. Nun steht es aufgrund der Pandemie als eine Art eindrucksvoller Solitär am Ende.

"Wie ein Glockenschlag" hätte das audiovisuelle Spektakel wirken sollen, damit die Menschen zu Berblingers Geburtstagsfeierlichkeiten gespürt hätten: "Jetzt geht es los!", erzählt Christian Wittmann. Aber zum Beispiel durfte das beteiligte Vokalensemble des Münsters aufgrund von Corona nicht singen, sodass sich allein diese Aufnahmen fast zwei Jahre hinzogen. Schließlich wurde es möglich, es ist alles fertig, und die Künstler hoffen, dass sich möglichst viele Besucherinnen und Besucher die kostenlose Smartphone-App herunterladen, um – am besten mit Kopfhörer – den eigens komponierten Soundtrack hören zu können, der zur visuellen Lichtshow gehört, in der 39 Projektoren die gut einen Kilometer lange Strecke entlang der Stadtmauer zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lassen. Einen Ort gibt es, verrät Wittmann, von dem aus man das gesamte Spektakel überblicken kann: die Herdbrücke.

Mit der Digital Wall endet das Berblinger-Jubiläum in Ulm

Wer ohne Smartphone an den beiden Abenden zum Zuschauen kommt, kann den Ton auch an einer von drei Soundinseln über Lautsprecher hören.

Ganz aktuell musste die Stadt die Anfangszeiten für die beiden jeweils 68-minütigen Durchgänge der Videoproduktion für Freitag und den Samstag ändern. Aufgrund der Ergebnisse eines Gutachtens zum Fledermaus-Aufkommen an der Stadtmauer beginnt die Show nicht, wie früher angekündigt, um 22 Uhr, sondern erst um 23 Uhr. Der zweite Durchgang endet jeweils um 1.20 Uhr. Außerdem stehen am Info-Point auf Höhe des Metzgerturms jeweils ab 22 Uhr Fledermaus-Experten bereit, um Fragen zu den geschützten Tieren zu beantworten. Am Donnerstag gibt es nur einen statt der zunächst geplanten zwei Durchgänge, es bleibt aber beim Start um 22 Uhr.

