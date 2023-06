Unfallstatistik: Bahnübergang Gerlenhofen bleibt Streitthema Nummer eins

Die Stadt Neu-Ulm spricht bei den Unfallzahlen von einer weiteren Normalisierung nach den Pandemie-Jahren. Der Bahnübergang in Gerlenhofen erhitzt weiter die Gemüter.

Nachdem die Stadträte Roland Prießnitz (FW) und Fraktionskollege Andreas Schuler Strafanzeige gegen unbekannt wegen Unterlassung der Verkehrspflicht gestellt haben, sind in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses am Mittwoch die Emotionen teilweise hochgekocht. "So bedauerlich die Todesfälle sind, so verwerflich ist der Aktionismus der beiden Kollegen. Ich lasse mich nicht unterschwellig einer Straftat bezichtigen", sagte Stadträtin Waltraud Oßwald ( CSU). Die Beschlüsse zu den Maßnahmen seien mehrheitlich getroffen worden, man müsse sich jetzt nicht aufregen, bloß weil man mal wieder der Zeitung erscheinen will. "Ich nehme ihnen das persönlich sehr übel, das ist eine üble Geschichte", so Oßwald. Auch Oberbürgermeistern Katrin Albsteiger zeigte sich sichtlich verärgert über die Aktion ihrer Stadtratskollegen.

Albsteiger verteidigt Vorgehen der Stadtverwaltung

"Es dauert lange bei mir, aber durch die Berichterstattung kommt mein Blut in Wallung. Ich will ganz deutlich sagen, dass die Verwaltung aus meiner Sicht alles Mögliche getan hat, um diesen Punkt zu entschärfen", sagte Albsteiger, ohne die Anzeige direkt zu erwähnen. Der Ball läge nun bei der Bahn, und ein Umbau sei natürlich erforderlich. In der kommenden Woche sei ein Treffen mit der Bahn und dem zuständigen Ingenieurbüro anberaumt und auf der Verkehrsschau am 28. Juni werde die Verwaltung vehement einen Sicherheitsposten fordern.

Andreas Schuler äußerte sich nicht zu der Anzeige, reagierte aber auf den Vorwurf Oßwalds, sich jahrelang nicht um den Bahnübergang gekümmert zu haben. "Diese Lügengeschichten dürfen nicht stehen bleiben. Wir haben uns sehr wohl gekümmert und nach dem ersten Opfer einen Antrag gestellt, der aber abgelehnt wurde", echauffierte sich Schuler.

Deutlich weniger Unfälle nach Ausbau der B10 bei Nersingen

Währenddessen hat sich die Zahl der Verkehrsunfälle in der Stadt Neu-Ulm wie schon im vergangenen Jahr leicht erhöht. Das erklärte der zuständige Hauptabteilungsleiter Jochen Meissner. So seien in der Stadt Neu-Ulm im Jahr 2022 insgesamt 4,5 Prozent mehr Unfälle registriert worden, womit die Entwicklung ziemlich genau im bayrischen Durchschnitt liege. Damit würden sich die Zahlen lediglich weiter dem Niveau vor den Pandemiejahren annähern, so Meissner weiter, auch wenn die drei Verkehrstoten bei diesem nur moderaten Anstieg der Fallzahlen besonders bedauerlich seien.

Was die weiteren Unfallschwerpunkte in Neu-Ulm betrifft, hatte Meissner bessere Nachrichten zu überbringen. Nachdem der vierspurige Ausbau zwischen der Breitenhofstraße und der Anschlussstelle im Juni 2022 für den Verkehr freigegeben wurde, ereigneten sich dort deutlich weniger Unfälle. Insgesamt registrierte die Polizei in dem Bereich im vergangenen Jahr insgesamt 19 Unfälle. Obwohl die Planungen für den Umbau des Allgäuer Rings noch laufen, sinken auch hier weiterhin die Unfallzahlen. Die Anzahl beteiligter Radfahrer blieb jedoch im Vergleich zum Vorjahr konstant, was Gerlinde Koch (Grüne) nicht überrascht. "Mich wundert es, dass die Zahlen überhaupt zurückgehen, wenn ich sehe, wie Fahrradfahrer und E-Scooter dort über die Zebrastreifen rasen", meinte die Stadträtin.

Zum ersten Mal überhaupt wurden in der Statistik auch Unfälle mit den elektrischen Tretrollern erfasst. Die Polizei registrierte 2022 sieben Unfälle, an denen E-Scooter beteiligt waren. Alle Vorfälle ereigneten sich jedoch auf unterschiedliche Weise und an unterschiedlichen Orten, weswegen die Stadtverwaltung keinen spezifischen Handlungsbedarf sieht.

Immer weniger Kinder können richtig Fahrradfahren

Sorgen macht man sich bei der Polizei jedoch über die Verkehrstauglichkeit junger Radfahrer. Auf Nachfrage von Stadtrat Serkan Yildirim (CSU) erklärte Werner Lipp, dass immer weniger Kinder Fahrradfahren lernen würden. "Es gibt Anfragen, dass wir die Verkehrsprüfung einfacher gestalten sollen, damit die Kinder einen Erfolg haben. Das machen wir sicherlich nicht", sagte der Sachbearbeiter Verkehr bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm. Vielmehr sei es die Aufgabe der Eltern, mit ihren Kindern genug zu üben und es ihnen beizubringen.