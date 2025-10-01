Icon Menü
Neue A7-Brücke bei Finningen/Holzheim: Termin für Eröffnung & Verkehrsfreigabe

Neu-Ulm/Holzheim

Wann die neue Brücke über die A7 zwischen Finningen und Holzheim wieder befahrbar ist

Das neue Bauwerk über die A7 zwischen Finningen und Holzheim ist so gut wie fertig. Für die offizielle Eröffnungsfeier gibt es bereits einen Termin.
Von Michael Kroha
    Nach einem Jahr Bauzeit ist die neue Brücke über die A7 zwischen Finningen und Holzheim weitestgehend fertig.
    Nach einem Jahr Bauzeit ist die neue Brücke über die A7 zwischen Finningen und Holzheim weitestgehend fertig. Foto: Alexander Kaya

    Seit dem 7. Oktober 2024 ist die Straße zwischen Finningen und Holzheim gesperrt. Der Grund: Die Brücke über die A7 wurde zunächst abgerissen und anschließend komplett neu gebaut. Pendlerinnen und Pendler zwischen Neu-Ulm und Pfaffenhofen müssen seither jedoch Umwege in Kauf nehmen. Nach fast genau einem Jahr scheint der Neubau der Brücke aber weitestgehend fertig. Das Baugerüst wurde jüngst unter nächtlicher Autobahnsperrung abgebaut. Auch wurden auf dem Bauwerk jüngst bereits Menschen mit dem Fahrrad gesichtet. Wann also wird die Staatsstraße 2021 samt Fuß- und Radwegen wieder für den Verkehr freigegeben?

