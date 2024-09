Startseite Icon Pfeil nach unten Neu-Ulm Icon Pfeil nach unten Neu-Ulm/Holzheim: Brücken-Neubau über A7 startet: Straße zwischen Finningen und Neuhausen voll gesperrt

Vor mehr als zwei Jahren hatte sich ein Mann aus Pfuhl über die "höchst gefährliche" und "untragbare" Verkehrssituation für Radfahrer an der Brücke über die A7 zwischen Holzheim und dem Neu-Ulmer Stadtteil Finningen beschwert. Im Februar dieses Jahres verkündete dann das Staatliche Bauamt Krumbach, dass es einen Neubau mit breiteren Radwegen geben wird. Nun stehen schon bald die Bauarbeiten an. Was aber auch bedeutet: Die betreffende Staatsstraße 2021 wird für circa ein Jahr voll gesperrt. Und auch die Autobahn wird zeitweise komplett dicht gemacht.

Die Sperrung der Verbindung zwischen Finningen und Holzheim beginnt am Montag, 7. Oktober. Die überörtlichen Umleitungen werden ausgeschildert und verlaufen wie folgendermaßen:

Von Neu-Ulm kommend von Finningen über Steinheim und Kadeltshofen nach Pfaffenhofen

In Fahrtrichtung Neu-Ulm von Pfaffenhofen über Holzschwang und Reutti nach Neu-Ulm

Die Umleitung für den Fuß- und Radverkehr sowie den landwirtschaftlichen Verkehr erfolgt über das vorhandene Feldwegenetz zwischen Finningen und Neuhausen, teilt das Bauamt Krumbach am Donnerstag mit.

A7 wird wegen Brücken-Abriss für zwei Nächte im Oktober voll gesperrt

Notwendig wird der Neubau des 50 Jahre alten Brückenbauwerks aufgrund des schlechten baulichen Zustands. Die neue Brücke erhält im Vergleich zum aktuellen Modell zusätzlich einen einseitigen kombinierten Geh- und Radweg. Zudem werden Schutzeinrichtungen auf dem Bauwerk errichtet.

Der Abbruch der 1974 erbauten Brücke erfolgt in zwei Bauphasen:

Bauphase 1: Samstag, 12. Oktober, 21 Uhr, bis Sonntag, 13. Oktober, 5 Uhr

Bauphase 2: Samstag, 19. Oktober, 20 Uhr, bis Sonntag, 20. Oktober, 6 Uhr

Die A7 wird in diesen Abbruchzeiten voll gesperrt. Der Verkehr auf der Autobahn wird über die bestehenden Bedarfsumleitungen geführt. Für diese Sperrungen will das Bauamt im Vorfeld nochmals eigens informieren.

Die Kosten für den Brückenneubau belaufen sich nach Behördenangaben auf circa vier Millionen Euro und werden von der Autobahn GmbH des Bundes und dem Freistaat Bayern gemeinsam getragen. Für die auftretenden Verkehrsbehinderungen und Einschränkungen bittet das Staatliche Bauamt alle betroffenen Verkehrsteilnehmer und Anlieger um Verständnis. (AZ/krom)