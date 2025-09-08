Seelsorger tritt Amt an: Das ist der neue katholische Pfarrer von Ludwigsfeld

Noch wohnt Joseph Balaraju Mallaravapu in einer Mietwohnung in Ludwigsfeld, doch spätestens im November hofft er, ins dann sanierte Pfarrhaus umziehen zu können: Der aus dem indischen Bundesstaat Andhra Pradesh stammende Pfarrer wurde von Bischof Bertram Meier zum 1. September zum Leiter der katholischen Pfarrei im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld ernannt. Seine Amtseinführung findet am 21. September in der Kirche Christus unser Friede statt.
Ludwigsfeld
