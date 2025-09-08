Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

Neuer katholischer Pfarrer Balaraju Mallaravapu beginnt Dienst in Ludwigsfeld

Ludwigsfeld

Seelsorger tritt Amt an: Das ist der neue katholische Pfarrer von Ludwigsfeld

Balaraju Mallaravapu lebt seit acht Jahren in Deutschland und war zuletzt in Sonthofen tätig. Am 21. September ist seine Amtseinführung in Ludwigsfeld.
Von Dagmar Hub
    • |
    • |
    • |
    Joseph Balaraju Mallaravapu ist der neue Pfarrer von Ludwigsfeld.
    Joseph Balaraju Mallaravapu ist der neue Pfarrer von Ludwigsfeld. Foto: Dagmar Hub

    Noch wohnt Joseph Balaraju Mallaravapu in einer Mietwohnung in Ludwigsfeld, doch spätestens im November hofft er, ins dann sanierte Pfarrhaus umziehen zu können: Der aus dem indischen Bundesstaat Andhra Pradesh stammende Pfarrer wurde von Bischof Bertram Meier zum 1. September zum Leiter der katholischen Pfarrei im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld ernannt. Seine Amtseinführung findet am 21. September in der Kirche Christus unser Friede statt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden