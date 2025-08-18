Paula Carolina beim Obstwiesenfestival: „Für mich wie ein Heimspiel“

Es war bei einer Wanderung in den Bergen an einem Silvestertag, zusammen mit ihrer Mutter, als Paula Carolina endgültig beschloss, ihr Leben ganz und gar der Musik zu widmen. Keine leichte Entscheidung, denn sechs Semester ihres Lehramtsstudiums in Augsburg hatte Paula da schon hinter sich, der erfolgreiche Abschluss war in Sicht. Paulas Mutter war wenig überrascht von der Entscheidung und wunderte sich eigentlich nur, dass ihre Tochter sich nicht schon früher entschieden hatte, eine ganz und gar musikalische Karriere zu verfolgen. Mütterliche Instinkte eben. Nachdem Paula sich der Unterstützung ihrer Eltern gewiss war, legte sie zunächst eine selbst verordnete Pause vom Studium ein – eineinhalb Jahre und dann sehen, was passiert. Und es passierte so einiges, das sie diesen Sommer auch zum Obstwiesenfestival nach Dornstadt führt.

Stefanie Hammer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89073 Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Obstwiesenfestival Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis