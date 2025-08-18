Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

Obstwiesenfestival in Dornstadt: Sängerin Paula Carolina ist heuer mit dabei

Dornstadt

Paula Carolina beim Obstwiesenfestival: „Für mich wie ein Heimspiel“

Paula Carolina bringt frischen Wind auf deutsche Festivalbühnen. Wir haben vor ihrem Konzert beim OWF mit ihr über ihre Musik, das Tourleben und wegweisende Lebensentscheidungen gesprochen.
Von Stefanie Hammer
    • |
    • |
    • |
    Vom Unihörsaal auf die Bühne: Vor vier Jahren startet Lehramtsstudentin Paula Carolina ihre Musikkarriere. Heute spielt sie auf Festivals in ganz Deutschland, nun auch beim OWF.
    Vom Unihörsaal auf die Bühne: Vor vier Jahren startet Lehramtsstudentin Paula Carolina ihre Musikkarriere. Heute spielt sie auf Festivals in ganz Deutschland, nun auch beim OWF. Foto: capturedbycarola/Paula Carolina

    Es war bei einer Wanderung in den Bergen an einem Silvestertag, zusammen mit ihrer Mutter, als Paula Carolina endgültig beschloss, ihr Leben ganz und gar der Musik zu widmen. Keine leichte Entscheidung, denn sechs Semester ihres Lehramtsstudiums in Augsburg hatte Paula da schon hinter sich, der erfolgreiche Abschluss war in Sicht. Paulas Mutter war wenig überrascht von der Entscheidung und wunderte sich eigentlich nur, dass ihre Tochter sich nicht schon früher entschieden hatte, eine ganz und gar musikalische Karriere zu verfolgen. Mütterliche Instinkte eben. Nachdem Paula sich der Unterstützung ihrer Eltern gewiss war, legte sie zunächst eine selbst verordnete Pause vom Studium ein – eineinhalb Jahre und dann sehen, was passiert. Und es passierte so einiges, das sie diesen Sommer auch zum Obstwiesenfestival nach Dornstadt führt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden