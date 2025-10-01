Alle wollen den Pfuhler Dorfplatz – aber ganz sicher ist der Bau noch nicht

Über einen Dorfplatz in Pfuhl wird schon seit vielen Jahren diskutiert, doch jetzt befindet sich das Vorhaben auf der Zielgeraden. Die Verwaltung hat einige Ideen und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger aus mehreren Veranstaltungen in ihre Pläne mit aufgenommen. Im Neu-Ulmer Stadtrat war sich eine deutliche Mehrheit einig, dass die Zeit für den Stadtteilplatz reif ist: „Jetzt sollten wir endlich einen Deckel drauf machen“, sagte etwa Günter Gillich (FDP). Trotz des großen Zuspruchs für das Vorhaben könnte es aber sein, dass es auch nächstes Jahr nichts mit dem Bau des Platzes wird.
Neu-Ulm
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden