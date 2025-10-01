Icon Menü
Pfuhler Dorfplatz: Endlich Baubeginn in Sicht – Doch es gibt noch eine Hürde

Neu-Ulm

Alle wollen den Pfuhler Dorfplatz – aber ganz sicher ist der Bau noch nicht

Nach unzähligen Diskussionen in den vergangenen Jahren soll der Stadtteilplatz in Pfuhl nun Wirklichkeit werden. Doch der Beschluss steht unter Vorbehalt.
Von Michael Ruddigkeit
    Die Pläne für den Dorfplatz in Pfuhl wurden überarbeitet, nächstes Jahr könnte der Umbau beginnen.
    Die Pläne für den Dorfplatz in Pfuhl wurden überarbeitet, nächstes Jahr könnte der Umbau beginnen. Foto: Alexander Kaya

    Über einen Dorfplatz in Pfuhl wird schon seit vielen Jahren diskutiert, doch jetzt befindet sich das Vorhaben auf der Zielgeraden. Die Verwaltung hat einige Ideen und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger aus mehreren Veranstaltungen in ihre Pläne mit aufgenommen. Im Neu-Ulmer Stadtrat war sich eine deutliche Mehrheit einig, dass die Zeit für den Stadtteilplatz reif ist: „Jetzt sollten wir endlich einen Deckel drauf machen“, sagte etwa Günter Gillich (FDP). Trotz des großen Zuspruchs für das Vorhaben könnte es aber sein, dass es auch nächstes Jahr nichts mit dem Bau des Platzes wird.

