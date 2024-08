Das erwartet das Publikum beim diesjährigen Diademus-Festival

Benno Schachtner ist im End-Stress vor dem diesjährigen Roggenburger Diademus-Festival. Am 25. August beginnt es in der Schießener Wallfahrtskirche Mariä Geburt. Für das Event, auf das sich der Intendant besonders freut, baut er derzeit zwei Tribünen auf, denn wie das Wetter zur halbszenischen Aufführung von Dietrich Buxtehudes Oratorium „Das jüngste Gericht – wacht!“ wird, weiß der Himmel.

Das Oratorium „Das jüngste Gericht – wacht!“ wird am 30. August in Roggenburg aufgeführt

Im Prälatenhof ist das Oratorium am Freitag, 30. August, um 20.30 Uhr geplant, wo Benno Schachtner sitzt. Eine Tribüne fürs Publikum, die Gegentribüne für den Chor, und dazwischen die Spielfläche. Aber sicher ist sicher: Weil es aber am Abend der beiden Nachtaktiv-Konzerte auch regnen kann (oder auch während der Proben), wird eine zweite Tribüne im Sommerrefektorium des Klosters aufgebaut. Dort allerdings wird es weniger Plätze geben als im Prälatenhof. Wer Buxtehudes Fragen danach, was die Perspektive eines Jüngsten Gerichts mit dem Handeln und der Verantwortung des Menschen und den menschlichen Beziehungen macht, miterleben will, sollte sich deshalb bald um Karten bemühen, rät Schachtner.

Das Diademus-Festival geht diesmal tief in die religiösen und philosophischen Grundlagen der menschlichen Existenz. Es baut die Konzertfolge dramatisch von der Suche nach Wahrheit in der Musik und auch in der menschlichen Existenz bis zu abschließenden musikalischen Glaubenswahrheiten im deutschen und italienischen Barock auf. Am Schlusstag gibt es ein Novum, das Benno Schachtner weitestgehend den Sängerinnen und Sängern der Chorakademie überlasst.

Beim Diademus-Festival gibt es diesmal ein „Kaffeeklatsch“-Konzert mit Madrigalen

Weil die sich nach Proben gern zu kleinen Ensembles zusammenfinden und „einfach so“ zum Beispiel im Kreuzgang des Klosters singen, gestalten diese Teilnehmer der Chorakademie am 1. September vor dem Abschlusskonzert in der Schießener Wallfahrtskirche um 14 Uhr ein etwa halbstündiges „Kaffeeklatsch“-Konzert mit Madrigalen unter dem Motto „In vino veritas – oder doch besser Kaffee?“ Den Kaffee können die Konzertbesucher danach in Schießen trinken, denn das Abschlusskonzert beginnt erst um 16 Uhr.

Glücklich ist Schachtner auch darüber, das renommierte Frauen-Ensemble „Sjaella“ zum Auftaktkonzert am 25. August fürs Festival gewonnen zu haben. Das Vokalensemble wird sich zweier verschiedener Musikstile annehmen – Musik der englischen Renaissance von Henry Purcell, darunter aus „The Fairy Queen“ nach Shakespeares „A Midsummer Night’s Dream“ und zeitgenössischer Werke des 20. Jahrhunderts wie Laura Marconis „The Brain“.

Im nächsten Jahr feiert das Festival für Alte Musik in Roggenburg das zehnjährige Bestehen

Das gesamte Programm, weitere Informationen und Tickets gibt es unter www.diademus.de. Und ein Versprechen gibt Benno Schachtner schon jetzt ab: Im kommenden Jahr wird es zum zehnjährigen Geburtstag des Diademus-Festivals vom 24. bis 31. August ein großes Programm unter anderem mit dem Stuttgarter Kammerchor und Aufführungen von Johann Sebastian Bachs h-Moll-Messe, mit „Händel pur“ und einem „All you dann sing“- Eröffnungskonzert geben.