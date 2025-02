Gaudiwurm in Biberach: Kostüme, Musik und gute Laune trotz frostiger Temperaturen

Die Premiere des Gaudiwurms in Biberach vor einem Jahr war schon eine herrliche Veranstaltung zur Faschingszeit, aber die zweite Auflage am Sonntag hat diese noch getoppt. Das Wetter konnte mit dem des Vorjahres, als es wunderbar sonnig war, zwar nicht mithalten. Aber das störte die paar hundert Teilnehmer und Teilnehmerinnen sowie die oft auch lustig verkleideten Leute am Rand des Umzugs nicht. Deutlich mehr Gruppen als 2024 waren dabei. Sie zeigten bunte, ausgefallene, lustige, mitunter auch etwas Furcht einflößende Kostüme.

Stefan Kümmritz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Biberach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kostüm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis