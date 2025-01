Fasching 2025: Die Termine in Ulm, Neu-Ulm und der Region im Überblick

Es geht wieder los: Am 11. Januar ziehen die Narren durch Illertissen und läuten damit die Faschingszeit in der Region ein. Von Terminkollisionen mit der Bundestagswahl am 23. Februar sind die meisten Veranstaltungen verschont geblieben, denn ihre Hochphase erreicht die Fasnet heuer vergleichsweise spät. Der „Gumpige Donnerstag“ fällt auf den 27. Februar, bis in den März hinein finden zahlreiche Umzüge, Bälle und Partys statt. In Ulm dürfte die Gaudi sogar etwas größer als sonst werden: Die Narrenzunft Ulm richtet in diesem Jahr das 16. Ringtreffen des Alemannischen Narrenrings aus. Vom 7. bis 9. Februar erwarten die Veranstalter rund 27.500 Mitglieder aus 88 Mitgliedszünften in der Münsterstadt. Ein großes Angebot an Feiermöglichkeiten für Faschingsfans gibt es aber auch im Alb-Donau-Kreis und den Landkreisen Neu-Ulm und Biberach. Die Termine im Überblick.

Sophia Krotter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fasching Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis