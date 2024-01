Galaktisch, praktisch, gut: So war der Gaudiwurm durch Biberach

Mehr als 300 Mitwirkende bilden mit fantasievollen Kostümen einen Gaudiwurm durch Biberach. Der Hägar Faschingshaufa präsentiert seinen neuen Wagen.

Seit die Corona-Pandemie unzählige Veranstaltungen zunichte hatte, gab es in Biberach keinen großen Faschingsumzug mehr. Aufgelebt ist er dieses Jahr nicht, aber der Hägar Faschingshaufa hat sich mit dem Gaudiwurm am Sonntagnachmittag etwas Neues einfallen lassen. Und der kam bei der Bevölkerung sehr gut an.

Das Motto lautete: "Reisen in die Galaxy - sind außerirdisch wie noch nie"

Mehr als 300 Mitwirkende, dazu natürlich der neue Faschingswagen des Vereins, waren beim Umzug durchs Dorf dabei. Die Parade stand unter dem Motto „Reisen in die Galaxy – sind außerirdisch wie noch nie“. Am Straßenrand beobachteten und beklatschten viele Schaulustige die Faschingsfreundinnen und -freunde. Die Mitglieder des Häger Faschingshaufa hatten sich in herrliche silberne Anzüge gehüllt, andere Mitläufer und -läuferinnen in NASA-Astronautenanzüge, aber auch andere zum Teil sehr fantasievolle Kostüme waren zu sehen.

Pünktlich zu Beginn des Umzugs verflüchtigte sich der Nebel über Biberach und die Sonne durchdrang das bunte Treiben auf der Straße. Der neue, prächtige Wagen des Hägar Faschingshaufa, der momentan 35 aktive Mitglieder hat, führte den Gaudiwurm an. Gleich dahinter machten die Weißenhorner Giggalesbronzer mit ihrer Guggamusik mächtig viel Stimmung. Das „Fußvolk“ präsentierte ganz verschiedene Faschingskostüme, viele hatten sich dazu fantasievoll geschminkt, egal ob Groß oder Klein. Langsam bewegte sich der Zug vorwärts, es wurde viel gelacht, ein paar Frauen begannen ein Tänzchen, andere warfen dem Publikum Handküsse zu oder winkten fröhlich in die Menge. Dabei wirkte alles Außerirdische doch relativ irdisch, insbesondere auch die fetzige Musik der Weißenhorner Los Locos, die einen sehr farbenfrohen Schluss des Gaudiwurms bildeten.

Allen hat es offensichtlich mächtig viel Spaß gemacht. Anschließend ging die Faschingsparty ja noch weiter. Und der Hägar Faschingshaufa denkt schon an eine Neuauflage des Gaudiwurms im nächsten Jahr . . .

