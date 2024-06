Senden

18:30 Uhr

Beschädigte Dreifachturnhalle: Welche Projekte sich dadurch verzögern

Eigentlich sollte die neue Dreifachturnhalle in Senden ab Oktober von Mittelschule und Wirtschaftsschule genutzt werden können. Das muss nun verschoben werden.

Plus Wegen der Schäden durch die Hochwasser-Katastrophe wird die neue Turnhalle in Senden dieses Jahr wohl nicht mehr fertig. Das hat einige Auswirkungen.

Von Annemarie Rencken

Im Vergleich zu anderen Orten im Landkreis Neu-Ulm ist Senden bei der Hochwasser-Katastrophe Anfang Juni recht glimpflich davongekommen: Anders als zum Beispiel in Weißenhorn standen in der zweitgrößten Kommune des Landkreises nie ganze Straßen unter Wasser. Vor allem ein Gebäude wurde dennoch stark beschädigt: Die neue Dreifachturnhalle hat durch den Dauerregen, wie berichtet, nun eine kaputte Bodenplatte – und kann deshalb anders als geplant dieses Jahr wohl nicht mehr fertiggestellt werden. Das hat nicht nur Auswirkungen auf die Halle selbst.

Ursprünglich hatte der Plan der Stadt so ausgesehen: Ab Oktober sollten Mittelschule, Wirtschaftsschule und Vereine die neue Dreifachhalle nutzen können, Mitte April feierte das Bauwerk sein Richtfest. Alles lief so, wie es sollte. Die fertig abgestimmten Nutzungspläne lägen bereits in der Schublade von Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf und auch für die Nutzung der Fläche, auf der derzeit noch die alte Halle steht, habe es eine Anfrage gegeben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

