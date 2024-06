Senden

07:00 Uhr

Kurz herrschte Aufregung: Neue Grundschule soll rechtzeitig fertig werden

Die neue Grundschule in Senden soll zum Schuljahresstart fertig werden. Kurz gab es die Sorge, dass das nicht klappt.

Plus Dass die neue Schule in Senden ab September bereit ist, gilt als unerlässlich. Nach dem Hochwasser bestand Sorge, nun beschwichtigen die Verantwortlichen.

Das aktuelle Schuljahr geht noch vier Wochen, in gut elf Wochen startet bereits das neue. Dann soll auch die neue Grundschule in Senden zum Einsatz kommen. Das gilt als unerlässlich. Schließlich wurde die neue Grundschule nötig, weil alle bisher verfügbaren Klassenzimmer und Nebenräume des Schulzentrums schon beansprucht werden. So hatte es Sendens Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf einst berichtet. Aus dem Umfeld Sendener Schulen wurde unserer Redaktion nun berichtet, dass eine Fertigstellung der neuen Grundschule zum Ende der anstehenden Sommerferien auf der Kippe stehen soll. Aber stimmt das? Die Bürgermeisterin und der Bau-Projektleiter beschwichtigen.

Unserer Redaktion war berichtet worden, dass eine abschließende, aber notwendige Brandschutzabnahme nicht rechtzeitig erfolgen könne, weil Arbeiten für am Ende festverbaute Bestandteile des Gebäudes noch ausstünden. Eine solche Brandschutzabnahme aber könne erst erfolgen, wenn alle verbauten Bestandteile existieren. Nachträgliche Einbauten seien nicht möglich. Dem für jene Arbeiten vorgesehenen Handwerker aber sei die Arbeitsstätte im Zuge des Hochwassers "abgesoffen". Das solle nun für Probleme sorgen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen