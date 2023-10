Senden

Ambitionierter Schulhausbau: In Senden wird Richtfest gefeiert

Plus Kinder, Eltern, Lehrer und Bürgermeisterin feiern den Rohbau der Grundschule an der Langen Straße. Wenn alles klappt, wird nächstes Jahr schon darin gelernt.

Ein "Weiter so" haben sich die Stadt Senden und die beauftragten Bauunternehmen verdient angesichts des gelungenen Rohbaus der künftigen Grundschule, zugehörig zur Bürgermeister-Engelhart-Grundschule am Schulzentrum Senden. Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf freut sich über den Baufortschritt. Aber Zielstrebigkeit ist weiterhin vonnöten. Das war beim Richtfest im neuen Stadtviertel an der Langen Straße in Richtung Wullenstetten herauszuhören. Wenn alles klappt, soll in dem Gebäude nächstes Jahr um diese Zeit schon eifrig gepaukt werden. Christine Kröner, Rektorin der Bürgermeister-Engelhart-Grundschule Senden, gab Ausblick auf den Schulalltag, indem sie einige der künftigen Schulkinder und deren Eltern zum Richtfest mitnahm.

Vor einem Jahr begann der Bau der neuen Grundschule in Senden

Vor einem Jahr habe der Spatenstich zum Schulhausbau mit Kosten von etwa 18 Millionen Euro in dem ebenfalls derzeit entstehenden neuen Stadtviertel begonnen, informierte die Bürgermeisterin. Noch mal zwei Jahre davor hätten die Planungen begonnen. Ein überaus ehrgeiziges Unterfangen, für dessen Gelingen sich die jeweiligen Handwerker und Planer vom Architektenbüro Jacob in Krumbach Anerkennung verdient hätten, so Schäfer-Rudolf. Sie hoffe auf ein "Weiter so", denn angesichts des Bevölkerungswachstums in Senden müsste die neue Grundschule in einem Jahr starten können. Sämtliche verfügbaren Klassenzimmer und Nebenräume innerhalb des Schulzentrums würden schon beansprucht, so die Bürgermeisterin.

