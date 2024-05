Neu-Ulm

vor 33 Min.

Neuer Supermarkt in Offenhausen: Shopvee will bundesweit durchstarten

Plus Zwei Unternehmer aus Dornstadt wollen das Einkaufen rund um die Uhr ermöglichen. Ihr Konzept dahinter sei derzeit womöglich in Deutschland einmalig. Der erste Laden eröffnet bald in Neu-Ulm.

Von Michael Kroha

Es geht sicherlich auch irgendwie anders. Doch wenn es in der Nähe zum eigenen Zuhause einen Supermarkt gibt, geht vieles einfacher oder zumindest schneller. In so mancher Wohngegend im Kreis Neu-Ulm ist der nächstgelegene Discounter allerdings ein gutes Stück entfernt. So zum Beispiel in Offenhausen. Hier gibt es den Wunsch nach einem Nahversorger im Ort schon lange. Zwar gibt es Pläne für einen in der Ortsstraße, wann der aber kommt, ist unklar. Zwei Unternehmer aus Dornstadt wollen jetzt sehr bald Abhilfe schaffen. Sie kündigen einen größeren 24/7-Supermarkt im Neu-Ulmer Stadtteil mit insgesamt 20 Automaten an. Es könnte sogar der Anfang einer bundesweiten Erfolgsgeschichte werden: Ihr Konzept sei derzeit womöglich in ganz Deutschland einmalig, meinen sie und sprechen von einer "ganz großen Nummer".

Julien Bien und Heiko Schmidt stecken hinter dem Projekt und der Firma namens "Shopvee". Beide waren einst Nachbarn in Dornstadt, haben sich so kennengelernt und arbeiten seit gut anderthalb Jahren geschäftlich zusammen. Bien ist gebürtiger Schweizer und gelernter Detailhandelsfachmann – so wird der Einzelhandelskaufmann in der Alpenrepublik genannt. Zu größeren Handelsmarken habe er "eine gewisse Nähe" und daher "ein Verständnis dafür", wie sich das Kaufverhalten in den vergangenen Jahren entwickelt hat und in welche Richtung sich das bewegen könnte. Mit seiner Frau betreibt er derzeit das Café Mogli in Dornstadt. Der 40-Jährige sei mehr fürs Marketing zuständig, der 37-jährige Schmidt fürs Technische. Der stammt aus Ulm und kommt beruflich ursprünglich aus der Unternehmensberaterbranche in der Industrie. Mehrere Firmengründungen hätten sie beide schon hinter sich. Doch das jetzt sei am öffentlichkeitswirksamsten.

