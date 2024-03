Neu-Ulm

vor 34 Min.

Offenhausen ohne Supermarkt: Neuer Snack-Automat soll Abhilfe schaffen

Plus In Offenhausen gibt es den Wunsch nach einem Nahversorger schon lange. In der Nähe vom Schlössle steht jetzt ein Snack-Automat mit teils außergewöhnlichen Produkten.

Von Michael Kroha

Die Leuchtkasten für die Reklame hängen an dem Haus in Offenhausen schon länger. "Tasty Snack Bot" ist darauf unter anderem zu lesen. Es ließ früh bereits die Vermutung zu, dass hier an der Ecke Offenbachstraße und Robert-Stolz-Straße irgendwann mal ein Lebensmittel-Automat stehen könnte. Nur wann, war unklar. In dieser Woche war es nun soweit. Angeboten werden durchaus außergewöhnliche Dinge, die es laut dem Besitzer und Betreiber hierzulande sonst nicht gibt. Das Interesse an der Neuheit scheint groß.

Vor allem Kinder und Jugendliche schauen sich das Gerät genauer an. "Schön gemacht", sagt ein jüngerer Mann beim Vorbeilaufen. Auch ein weißer Mercedes hält am Straßenrand, die Fensterscheibe fährt herunter und die Fahrerin zückt ihr Handy: "Darf ich ein Foto vom Automaten machen?", fragt sie. "Nicht nur ein Foto machen", sagt Enver Aslan mit einem Augenzwinkern. Ihm wäre es vermutlich am liebsten, sie würde auch gleich etwas kaufen.

