So soll das neue Gebäude der Wasserwacht am Pfuhler See aussehen

Das aktuelle Gebäude der Wasserwacht am Pfuhler See ist marode, zu klein, der aktuelle Standort nicht ideal. Kurzum: Ersatz muss her. Und das schon seit einigen Jahren. Nachdem die Neu-Ulmer Bauverwaltung lange mit zu vielen anderen Projekten beschäftigt war und sich deshalb nicht um eine neue Wachtstation kümmern konnte, nehmen die Planungen nun sprichwörtlich an Fahrt auf.

„Es ist eigentlich ein schönes Thema“, fasste Stadtbaudirektor Markus Krämer das Projekt für den Bauausschuss in dessen jüngster Sitzung zusammen. Die Wasserwacht, von der auch einige Vertreterinnen und Vertreter als Zuschauerinnen und Zuschauer im Neu-Ulmer Rathaus Platz genommen hatten, habe den gesamten Prozess der Planung begleitet, genau beschrieben, was sie benötigten und es auf das Notwendigste beschränkt.

Wasserwacht bekommt neue Wachstation und separate Bootsgarage am Pfuhler See

Herausgekommen sind Pläne für nicht nur ein, sondern zwei neue Bauwerke, auf deren Standorte sich der Bauausschuss, wie berichtet, bereits im März einigte: Oberhalb der Uferböschung, westlich neben der Nichtschwimmerbucht, soll eine neue Wachstation gebaut werden. Von diesem neuen Standort aus soll der See – im Gegensatz zur Aussicht von der aktuellen Station – laut Stadtbaudirektor Krämer „optimal einsehbar“ sein.

Anstelle des Gebäudes, in dem jetzt neben der Wasserwacht auch der Kiosk, die Umkleiden und Toiletten untergebracht sind, entsteht eine neue Bootsgarage mit Lagerfläche und Stellplatz für ein Zugfahrzeug. Eigentlich habe sich die Wasserwacht gewünscht, die Bootsgarage direkt neben der neuen Wachstation zu bauen. Das sei jedoch zu teuer und würde auch einen erheblichen Eingriff in den Badesee bedeuten, führte Krämer aus.

Die Bootsgarage (rechts) ist künftig separat von der neuen Wachstation (mittig) am Pfuhler See vorgesehen. Foto: Stadt Neu-Ulm (Visualisierung)

Die Lösung, die man gefunden habe, sei nun ein Kompromiss, der nur so wenig wie möglich in den sensiblen Uferbereich, den Badebetrieb und die restliche Umgebung eingreifen soll. Gleichzeitig sei dabei ebenfalls die gute Erreichbarkeit der Bootsgarage gegeben, auch für Externe.

Damit die Wasserwacht Badegästen so schnell wie möglich zu Hilfe kommen und die Aktivitäten im Pfuhler See gut beobachten kann, ist beim Neubau künftig eine große überdachte Terrasse direkt am zentralen Wach- und Aufenthaltsraum vorgesehen. Auch alle anderen Funktions- und Nebenräume werden in die neue Wachstation umziehen. Die Station soll ein Holzgebäude auf einer Stahlkonstruktion werden, das so zurückhaltend und einfach wie möglich gestaltet ist.

Arbeiten für Neubau der Wasserwacht am Pfuhler See sollen nach Badesaison 2026 starten

Auch die neue Bootsgarage ist laut Sitzungsunterlagen als „wirtschaftlicher Zweckbau“ entworfen. An zwei gegenüberliegenden Seiten sind Tore geplant, sodass man hindurchfahren kann – was „eine hohe Flexibilität hinsichtlich verschiedenster Einsatzszenarien ermöglicht“, heißt es hier weiter. Die Garage werde außerdem so angelegt, dass man bei Bedarf das Gebäude erweitern könne, zum Beispiel für Sanitäranlagen für Badegäste.

Geplant ist laut Krämer jedoch, dass Kiosk, Toilettenanlagen und Co. weiterhin von einem externen Pächter betrieben werden. „Wir sind hier am umgestalten und rumdiskutieren und sind guten Mutes, dass wir eine Lösung finden“, sagte Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger dazu.

Wenn alles nach Plan läuft, sollen die Arbeiten direkt nach der nächsten Badesaison beginnen und das aktuelle Gebäude der Wasserwacht in einem ersten Schritt abgerissen werden. Im zweiten Quartal 2027 möchte man die neue Station und die Bootsgarage dann in Betrieb nehmen.

Eine letzte Hürde muss der Neubau jedoch noch nehmen: Die 830.000 Euro, von denen 740.000 Euro im kommenden Jahr auf die Stadt zukommen würden, müssen es durch die Haushaltsberatungen schaffen. Der Bauausschuss hat den Plänen – unter diesem Vorbehalt – zumindest schon einmal einstimmig zugestimmt.