Kostenlose Konzerte und Limoncello Spritz: Das bietet der Roxy Soundgarten

Am heutigen Mittwoch startet der Roxy Soundgarten – und das erste Konzert mit DJ Shiva Dance gibt es bereits am Donnerstag: 37 Biergarten-Abende (zwischen mittwochs und samstags jeweils ab 17 Uhr) mit 28 kostenlosen Veranstaltungen, einer Autorenlesung, elf DJ-Abenden und 16 Konzerten sollen stattfinden. Bei schlechtem Wetter bleibt der Biergarten allerdings geschlossen. Dann werden die Konzerte ins Roxy verlegt. DJ-Auftritte fallen bei Regen ganz aus.

Tagesaktuell informiert das Roxy auf seiner Website und auf den Social Media Kanälen, ob und wo die Veranstaltungen im Fall von unsicherem Wetter stattfinden. Unter den Aufführungen ist am 23. Juli auch die Premiere des Architektur-Abends „Ohne Blau kein Grün“ mit der Jazz-Formation „Jazz and Nature“. Hier soll Architektur in den Blick genommen werden, die Beziehungen stärken und Nähe schaffen kann.

Schwörmontag und Familienkonzert: Der Roxy Soundgarten in Ulm setzt auf Bewährtes

Im Roxy findet sich neben Neuem auch Vertrautes, wie das jährliche Schwörmontagskonzert mit Jesus George. An diesem Abend ist der Soundgarten erfahrungsgemäß schnell voll und es werden keine Reservierungen angenommen. Einen Platz bekommt, wer zuerst da ist, so Mareike Welte vom Roxy Veranstaltungsmanagement. Auch das Familienkonzert der vier Lehrer von „Andi & die Affenbande“, diesmal am 3. August um 14 Uhr, wird für ordentlich Betrieb sowie tanzende Eltern und Kinder im Biergarten sorgen. Am 7. August gibt es einen Abend der beliebten Reihe „Roxy singt!“ als Summer Special-Open Air.

Das Soundgarten-Programm ist bunt und vielfältig und reicht von Rock’n’Roll, Blues und Country, wie es „Midge´s Pocket“ am 1. August auf die Bühne bringen werden, bis zu Reggae mit arabischen Einflüssen à la Unojah am 6. Juli. Auf zwei Namen ist das Roxy zudem besonders stolz: Am 23. Juli kommt der Kölner „Ein Rosenkavalier“ mit seinen neu interpretierten Indie-Schlagern in den Soundgarten. Bekannt wurde er durch seine Ablehnung einer ESC-Teilnahme mit der selbstbewussten Begründung „Wir müssen Verlierer bleiben!“ Am 25. Juli tritt der intellektuelle Autor und Musiker PeterLicht auf, der eigentlich Volljurist ist und Michael Jungblut heißt. Vom 4. Bis 6. Juli findet im Roxy das ZANT-Festival statt, in dessen Rahmen es sogar eine zweite Bühne geben wird – inklusive drei „Popschorle“-Konzerte.

In Ulm wird im Roxy nicht nur gesungen, sondern auch getanzt

Am 24. Juli wird im Roxy eine audiovisuelle Tanzperformance von Julian Moldering und Carmen Vásquez Marfíl uraufgeführt. Geplant, aber wegen des Einbaus von Brandschutzmaßnahmen im Roxy bislang nicht hundertprozentig gesichert, ist eine Lesung von Autor Steffen Kopetzky zum 80. Jahrestag des Abwurfs der Atombombe auf Hiroshima am 6. August. Der Abend, in den Buchhändler Thomas Mahr und Physikerin Nancy Hecker-Denschlag einführen, thematisiert Kopetzkys neuen Roman „Atom“.

Im Soundgarten selbst können die Besucher in diesem Jahr vom bewährten Wurstsalat bis hin zu Spinat-Ricotta-Maultaschen auf eine breit sortierte Speisekarte setzen, und die Gastronomie hofft auf den Spritz-Renner Limoncello Spritz als Konkurrenz zum Aperol Spritz.

Info: Das komplette Soundgarten-Programm gibt es auf der Roxy-Homepage www.roxy.ulm.de.