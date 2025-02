Von Wagner bis „Weißes Rössl“: Theater Ulm stellt Spielplan für nächste Saison vor

Die im Herbst beginnende Spielzeit am Theater Ulm ist die letzte von Intendant Kay Metzger, der im Februar seinen 65. Geburtstag feierte. Zum Abschied erfüllt sich Metzger einige Träume – zum Beispiel den, dass Regisseure und Regisseurinnen, die seine berufliche Laufbahn begleiteten und in Ulm erfolgreich inszenierten, in der kommenden Spielzeit Stücke auf die Ulmer Bühne bringen. Das Publikum darf sich auf einen abwechslungsreichen Spielplan freuen.

