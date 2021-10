Fanclub der Scanplus-Baskets Elchingen macht einfach weiter

Plus In Elchingen gibt es keine erste Mannschaft mehr, aber immer noch einen Fanclub. Zudem sendet der Amateur- und Nachwuchsbereich Lebenszeichen aus

Noch vor einem Monat schien der Basketball in Elchingen mausetot zu sein. Nachdem der Hauptsponsor Scanplus Insolvenz angemeldet hatte, wurde zunächst die aktive Mannschaft vom Spielbetrieb in der Pro B abgemeldet. Einige der Profis haben nach Informationen unserer Zeitung inzwischen neue Arbeitgeber gefunden, andere sind noch auf der Suche. Wenig später wurde gemeldet, dass auch im Nachwuchs- und Amateurbereich der Spiel- und Trainingsbetrieb eingestellt wird. Auch hier hatte sich das IT-Unternehmen des Vereinschefs Andreas Werther stark engagiert. Doch inzwischen gibt der Elchinger Basketball wieder zaghafte Lebenszeichen von sich.