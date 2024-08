So tippt Mert Yagcioglu vom FV Weißenhorn den Bundesliga-Auftakt

Der Auftakt zur Saison in der Fußball-Kreisliga A3 ging für Mert Yagcioglu und sein FV Weißenhorn daneben. Daheim gab es eine 1:2-Niederlage gegen den FC Silheim. Wenn es nach dem 19-jährigen Offensivspezialisten geht, soll die Scharte bereits am Sonntag (15 Uhr) in Illerrieden ausgewetzt werden. Sein Klub hat sich für die anstehende Saison große Ziele gesetzt: „Am Ende der Runde wollen wir unter den ersten drei Teams der Liga stehen“, sagt Yagcioglu. Jetzt ist er aber erst einmal im Expertentipp unserer Redaktion gefordert.

Persönlich hat er sich vorgenommen, möglichst fit und gesund durch das Spieljahr zu kommen und an seinen Schwächen zu arbeiten. Momentan absolviert er eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker und ist nach den Sommerferien im dritten Lehrjahr. Yagcioglu begann bereits mit vier Jahren bei den Weißenhornern zu kicken und war lediglich einmal für sechs Monate bei Türkspor Neu-Ulm II. In der Winterpause der vergangenen Saison kehrte er zu seinem Heimatverein zurück.

Das sind die Bundesliga-Tipps vom Mert Yagcioglu

Borussia Mönchengladbach – Bayer 04 Leverkusen 1:3. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Leverkusener ihren Meisterlauf der vergangenen Runde eindrucksvoll fortsetzten werden.

RB Leipzig – VfL Bochum 2:0. Bochum wird wieder Mühe haben, die Klasse zu halten. Der Offensivkraft der Leipziger hat der VfL nichts entgegenzusetzen-

TSG Hoffenheim – Holstein Kiel 2:1. Es bleibt abzuwarten, wie sich Kiel als Aufsteiger schlagen wird. Die etablierten Hoffenheimer sind zu Hause aber zu stark.

SC Freiburg – VfB Stuttgart 1:2. Auch die Stuttgarter werden, trotz einiger wichtiger Abgänge, die Euphorie der Vorsaison mitnehmen und deshalb das Derby gewinnen.

FC Augsburg – SV Werder Bremen 1:1. Hier sehe ich für keine Mannschaft irgendwelche Vorteile und deshalb glaube ich an eine gerechte Punkteteilung.

1. FSV Mainz 05 – Union Berlin 1:0. Die Berliner müssen sich nach der katastrophalen vergangenen Saison erst wieder fangen und neu sortieren, was ihnen bei den heimstarken Mainzern noch nicht gelingen wird.

Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt 2:1. Nach den prominenten Neuzugängen für Dortmund steht der BVB unter Druck und wird gegen Frankfurt gewinnen.

VfL Wolfsburg – FC Bayern München 1:3 . Die Bayern müssen nach der titellosen Runde unbedingt abliefern und werden die Hürde bei den zuletzt enttäuschenden Wolfsburgern mühelos meistern.

FC St. Pauli– 1. FC Heidenheim 0:2. Auch wenn die Heidenheimer ihre komplette Offensivabteilung verloren haben, halte ich sie immer noch für das routiniertere Team, das beim Aufsteiger bestehen wird.

So tippt Mert Yagcioglu den zweiten Spieltag der Bezirksliga Donau-Iller

Öpfingen – SGM Aufheim/Holzschwang 0:2

TSV Neu-Ulm – FV Asch-Sonderbuch 3:0

SV Westerheim – SV Jungingen 1:2

SGM Rottenacker/Munderkingen – SG Altheim 2:1

SV Offenhausen – TSV Langenau 1:3

SV Ringingen – SC Staig 0:2

SGM Senden-Ay – TSV Blaustein 1:1.